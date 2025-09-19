Can Uzun: Benim golüm maçı açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup oldu.

19 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Karşılaşmada 45+2. dakikada Frankfurt'u öne geçiren golü kaydeden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez fileleri sarsan Can, şu ifadeleri kullandı:

Çok motiveydik, sanırım biraz da gergindik ve bu da belli oldu. Birçoğumuzun ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı. Başlangıçta hatalar yaptık ve biraz telaşlıydık. Galatasaray güzel bir gol attı ama ilk golümüz bize iyi geldi ve benim golüm de maçı açtı. Sonra iyi oynamaya devam ettik. Çok mutluyuz ve böyle oynamaya devam etmek istiyoruz.