Dino Topmöller: 5-1 şaşırtıcı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray, Frankfurt Stadyumu'ndaki maçtan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller, Galatasaray karşısındaki 5-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"FANTASTİK BİR AKŞAM YAŞADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Topmöller, şunları dedi:

Çok güzel goller izledik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok fantastik bir akşam yaşadık.

"GURUR DUYUYORUM"

"Şampiyonlar Ligi'nde 1. sıradasın! 100. maçını oynadın. Ne hissediyorsun?" sorusuna cevap veren 44 yaşındaki Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Gurur duyuyorum. 'Takıma maçtan keyif alın ve hafta sonunu da düşünün' dedim. Bu tip anları daha fazla yaşamak istiyoruz.

"5-1 ŞAŞIRTICI AMA 2 GOL BİLİYORDUM"

"Galatasaray gibi bir takıma 5 gol attınız, bu sizi şaşırttı mı?" sorusuna cevap veren Dino Topmöller, şu şekilde konuştu:

Takıma ve kendimize güvendim. 5-1 şaşırtıcı ama en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum.

"CAN UZUN HARİKA!"

Milli futbolcu Can Uzun ile maçtan bir gün önce yaptığı görüşme sorulması üzerine Topmöller, şunları dedi:

Can Uzun inanılmaz bir gol attı ve o gol bize özgüven kazandırdı. Maçtan önce konuştuk ama konuştuklarımızı söyleyemem. Çok kaliteli bir futbolcu. Leverkusen maçında sakatlık yaşadı, '%100 hazır mısın, sana ihtiyacım var' dedim. Bu anlar için ona ihtiyacımız var. Nerede, ne yapacağını çok iyi biliyor.

"LEROY SANE İYİ OYNADI"

Nathaniel Brown'un Leroy Sane'ye karşı performansının sorulması üzerine Topmöller, şu şekilde konuştu: