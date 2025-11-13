Eren Elmalı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yok! PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak. Eren, sıradaki Union Saint-Gillolise maçında ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olmayacak, aralık sonunda takıma dönecek.