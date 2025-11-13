Eren Elmalı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yok!

- Eren Elmalı, PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
- Cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak ve aralık sonunda takıma dönecek.
- Elmalı, Union Saint-Gillolise ve Monaco maçlarında oynayamayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine verilen cezaları açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Kurula sevk edilen Galatasaraylı futbolculardan Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
İKİ MAÇI KAÇIRACAK
Eren'ın cezası Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olacak.
Milli futbolcu, sıradaki Union Saint-Gillolise maçında ve 9 Aralık'taki Monaco deplasmanında olmayacak, aralık sonunda takıma dönecek.
BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.