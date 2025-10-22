ESH Spor Galatasaray taraftarına sordu: Bodo/Glimt maçı nasıl biter?

- Galatasaray, Bodo/Glimt ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.
- ESH Spor, taraftarlara maçın sonucunu sordu.
- Taraftarlar, Galatasaray'ın galip geleceğine inanıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
MİKROFON GALATASARAY TARAFTARINDA
Kritik maç öncesinde ise ESH Spor, stadyuma gitti ve Galatasaray taraftarına mikrofon uzattı.
ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, sarı-kırmızılı futbolseverlere "Bodo/Glimt maçı kaç kaç biter?" sorusunu yöneltti.
BEKLENTİ GALİBİYET
Galatasaray taraftarının birçoğu ise takımlarına güvendiklerini ve Bodo/Glimt karşısında galip geleceklerini söyledi.