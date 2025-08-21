Fenerbahçe, Benfica ile 2. kez berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Benfica ile golsüz berabere kaldı.
Rakibiyle 7. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2. beraberliğini aldı.
Söz konusu süreçte Fenerbahçe 2 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı.
İki ekip resmi maçlarda son 14 Ağustos 2018'de Şükrü Saracoğlu'nda karşılaşırken, mücadele 1-1'lik beraberlikle noktaladı.
RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA
Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
PORTEKİZ EKİPLERİNE KARŞI 13 MAÇ
Sarı-lacivertliler Portekiz ekipleriyle oynadığı müsabakalarda bugüne kadar Vitoria SC'ye karşı 2 galibiyet, Braga'ya karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve Porto'ya karşı ise 2 yenilgi yaşadı.