Fenerbahçe - Feyenoord maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele, EXXEN'den naklen yayınlanacak.

TUR İHTİMALLERİ

Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek.

2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Duran

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici Watanabe, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda