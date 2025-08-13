Fenerbahçe, Hollanda takımlarına karşı 10. kez kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 mağlup etti.
Fenerbahçe bu sonuçla Devler Ligi'nde play-off turuna kaldı.
26 MAÇTA 10 GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. maçına çıktı.
Mourinho'nun öğrencileri, bugünkü galibiyetle tarihinde 10. galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı ise 3. galibiyetini elde etti.
Sarı-lacivertliler PSV ve Twente'ye karşı 3, Ajax'a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.