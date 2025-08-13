Fenerbahçe, Hollanda takımlarına karşı 10. kez kazandı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u 5 golle mağlup ederken, Hollanda temsilcilerine karşı üstünlüğünü sürdürdü ve 10. kez galibiyet yaşadı.