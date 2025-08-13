Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Hollanda takımlarına karşı 10. kez kazandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u 5 golle mağlup ederken, Hollanda temsilcilerine karşı üstünlüğünü sürdürdü ve 10. kez galibiyet yaşadı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 11:10
Fenerbahçe, Hollanda takımlarına karşı 10. kez kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla Devler Ligi'nde play-off turuna kaldı.

26 MAÇTA 10 GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. maçına çıktı.

Mourinho'nun öğrencileri, bugünkü galibiyetle tarihinde 10. galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı ise 3. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertliler PSV ve Twente'ye karşı 3, Ajax'a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.

Eshspor Haberleri