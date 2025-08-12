Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle yoluna devam etti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ağırladığı Hollanda temsilcisini 5-2 mağlup etti ve toplamda rakibine karşı 6-4'lük üstünlük kurarak play-off'a yükseldi.

TARAFTAR BÜYÜK DESTEK VERDİ

Sarı-lacivertli takımın bu başarısında ise en büyük pay sahiplerinden biri taraftar oldu.

Fenerbahçeli futbolseverler, Feyenoord maçında stadın tamamını doldurdu.

Yeni sezonun Kadıköy'deki ilk resmi maçına oldukça ilgi gösteren taraftarlar, karşılaşma sırasında takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

FUTBOL TAM NOT ALDI

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda uzun süredir beklenen ruh ortaya çıkarken, oynanan futbol kamuoyundan tam not aldı.

SEÇİM ÖNCESİ ÖNEMLİ ZAFER

Öte yandan Feyenoord'u 5 golle geçen Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde önemli bir başarı elde etti.

Seçimde mevcut başkan Ali Koç'un karşısında; eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Saadettin Saran yer alıyor.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Feyenoord karşılaşmasının ardından kısa bir açıklama yapan Ali Koç, "Mutluyuz. İhtiyacımız vardı. En sevindiğim şey taraftarımızın eski günleri anımsatan performansıydı. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE, HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

2008-2009 sezonunda bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edemeyen Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi halinde tam 17 yıl sonra Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda boy gösterecek.