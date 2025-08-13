Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için kötü haber!

Benfica'dan, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini isteyen Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynadıkları 3. tur rövanş maçında 2-0 önde olmalarına rağmen 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLURSA OYNAYAMAYACAK

Bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli takıma transfer olsa bile UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.

BENFICA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica'nın, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AĞABEYİ PAYLAŞIMI KALDIRDI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu, daha önce yaptığı 'Kerem çok iyi bir Galatasaraylı' paylaşımını kaldırdı.