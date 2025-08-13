Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe kasayı doldurdu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 41'inci dakikada geriye düştüğü maçta; 44'üncü dakikada Archie Brown, 45+2'nci dakikada Jhon Duran, 55'inci dakikada Fred, 83'üncü dakikada Youssef En Nesyri ve 90+6'ncı dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.

RAKİP BENFICA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN KAZANCI

Sarı-lacivertli takımın tur atlaması sonrasında elde ettiği para ödülünün miktarı belli oldu.

Fenerbahçe, bu başarısının ardından UEFA'dan 4.3 milyon euro gelir elde etti.