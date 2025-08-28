Fred: Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off Turu’nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Fred, maçı sonrasında konuştu.

"SIKI ÇALIŞMALIYIZ"

Maç hakkında konuşan Fred, şu ifadeleri kullandı:

Konuşması zor çünkü sıcak kafayla ne konuşabilirim bilmiyorum. Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız.