Fred'den Feyenoord'a harika gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'a 2-1 yenildiği maçın rövanşında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Hollanda takımını konuk etti.
Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, harika bir gole imza attı.
FRED'DEN HARİKA GOL
Dakikalar 55'i gösterdiğinde savunmadan çıkmaya çalışan Feyenoord'da Lotomba, Archie Brown'un presi sonrası topu kaybetti.
Boşta kalan topu alan Fred, topu biraz sürdükten ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ve örümcek ağlarını aldı.
(Görüntüler TV8'den alınmıştır.)