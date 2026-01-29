Gabriel Sara: Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8’inci haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, play-off oynayacak.

Galatasaray'ın Manchester City mağlubiyeti sonrası Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUZ İLK 24'TE OLDUĞUMUZ İÇİN"

Gabriel Sara karşılaşması sonrası "Mutluyuz ilk 24'te olduğumuz için. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda kötü oynadık, ikinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıdan iyi şeyler çıkarabiliriz. Önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Atletico Madrid veya Juventus ile eşleşecek olmaları hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Sara "Şampiyonlar Ligi bu. Kim gelirse gelsin keyfini çıkarmaya ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kulandı.