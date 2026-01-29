Yunus Akgün: Hangi rakip gelirse gelsin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. oldu.

Galatasaray, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.

"ATEŞİM VARDI"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Manchester City maçının ardından konuştu.

Manchester City maçı öncesi İstanbul'daki son antrenmana çıkmayan ve İngiliz ekibi karşısında mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu, maçın ardından durumuna ilişkin, "Maçtan önce biraz ateşim vardı. Şu anda biraz daha iyiyim." dedi.

"HANGİ RAKİP GELİRSE GELSİN"

Şampiyonlar Ligi play-off turu ve olası rakipler Atletico Madrid ve Juventus ile ilgili konuşan Yunus Akgün, "Bu saatten sonra hangi rakip gelirse gelsin. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.