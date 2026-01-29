Pep Guardiola: Galatasaray'a saygı duyuyorduk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere'nin Manchester City takımının teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İspanyol teknik adam, Devler Ligi'nin 8. haftasında Etihad Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK 8'DE BİTİRMEKTEN ÇOK MEMNUNUZ"

Turnuvada doğrudan son 16'ya yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu belirten Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi, 7-8 sene önce çok farklıydı. Şu anda farklı bir format var. Çok zor rakipler var. Eleme grubunda oynamadık. Mart ayında döndüğümüzde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

"KALECİMİZ ÇOK İYİYDİ"

Galatasaray'ın da pozisyonlar ürettiğini aktaran 55 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalecimiz çok iyiydi. Rakibimiz de şanslar buldu. Bu tip maçlar riskli oluyor." dedi.

"ZOR MAÇLAR OLUYOR"

Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig formatını değerlendirerek, "Çok daha fazla maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Her takımla bir kez oynuyorsunuz. Bir final maçına benziyor. Deplasmanda zorlu maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için birçok takım şansını deniyor. Zor maçlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"DEFANS OYUNCULARIMIZI ÇOK ARIYORUZ"

Defansta büyük problemleri olduğunu söyleyen Guardiola, "Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Bu maçta da bunu hissettik. Birçok şansı gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı sanki Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha iyi yaptık." şeklinde görüş belirtti.

"GALATASARAY'A SAYGI DUYUYORDUK"

Tecrübeli teknik adam, eski futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi yeniden gördükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı yeniden görmek çok güzeldi. Galatasaray'a saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Bernardo ve Nico çok iyi mücadele etti ama tam stoperlerin önünde onları koruyacak oyuncular değiller, defansif orta sahalar değiller." açıklamasını yaptı.

"MOURINHO İÇİN İYİ BİR STRATEJİYDİ"

Guardiola, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz temsilcisi Benfica'nın İspanyol takımı Real Madrid'i kaleci Anatoliy Trubin'in 90+7. dakikada attığı golle 4-2 yenerek ilk 24'e kalmasını değerlendirdi.

Benfica-Real Madrid maçının sonucunun kendilerinin sıralamasını belirlediğini aktaran Guardiola, "Benfica maçının son anlarını izledik. Kaleciye, 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduk. Mourinho için iyi bir stratejiydi. Kaleci golü attı." değerlendirmesinde bulundu.