Galatasaray, Alman ekiplerine karşı 33. kez sahaya çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçın 19'unda yenilmedi. Alman temsilcileriyle yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan Galatasaray, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 33 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 53 gole engel olamadı.

DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.

Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Fileleri 13 kez havalandıran Galatasaray, rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 17 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, toplamda 9 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, 8 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 20 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü.

ALMAN TAKIMLARIYLA SON 6 RANDEVUYU KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 6 mücadelede 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 3 maçtan yenik ayrıldı.

FRANKFURT'A KARŞI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevusuna çıkacak.

İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti. Almanya'da yapılan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol yemediği Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Alman takımı ise Türk takımlarına karşı çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Galatasaray'ın yanı sıra Sakaryaspor (2), Fenerbahçe (3) ve Beşiktaş (1) ile yapılan söz konusu maçlarda 13 gol atan Eintracht Frankfurt, kalesinde 7 gol gördü.