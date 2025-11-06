Abone ol: Google News

Galatasaray, Avrupa’da 10 maç sonra deplasmanda kazandı

Galatasaray, Ajax maçıyla Avrupa kupalarında deplasmanda 10 maç sonra sahadan galip ayrıldı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 01:18
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yenerek 10 maç sonra Avrupa'da deplasmanda galip geldi.
  • Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi, ancak Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda üç gol attı.
  • Galatasaray, son deplasman galibiyetini 3 Ekim 2023'te Manchester United'a karşı almıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

10 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Galatasaray, bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırken, 10 maç sonra kazandı.

Galatasaray son olarak 3 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Manchester United’ı 3-2’lik skorla yenmişti.

