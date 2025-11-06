Galatasaray, Avrupa’da 10 maç sonra deplasmanda kazandı

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yenerek 10 maç sonra Avrupa'da deplasmanda galip geldi.
- Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi, ancak Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda üç gol attı.
- Galatasaray, son deplasman galibiyetini 3 Ekim 2023'te Manchester United'a karşı almıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda'da da Ajax ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.
10 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Galatasaray, bu sonuçla Avrupa kupalarında dış sahadaki kötü serisini sonlandırırken, 10 maç sonra kazandı.
Galatasaray son olarak 3 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Manchester United’ı 3-2’lik skorla yenmişti.