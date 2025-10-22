Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetini taraftarıyla kutladı!

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.
- Maç sonrası galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
- Osimhen ve Bardakcı, maçta üçlü çektirerek taraftarları coşturdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçın ardından sarı-kırmızılılar, galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.
GALİBİYET COŞKUSU
Ayrıca maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.
Daha sonra futbolcular ve teknik ekip, galibiyetin coşkusunu birlikte yaşadı.