Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetini taraftarıyla kutladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçının ardından galibiyetini taraftarıyla birlikte kutladı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 22:20
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.
  • Maç sonrası galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
  • Osimhen ve Bardakcı, maçta üçlü çektirerek taraftarları coşturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılılar, galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.

GALİBİYET COŞKUSU

Ayrıca maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.

Daha sonra futbolcular ve teknik ekip, galibiyetin coşkusunu birlikte yaşadı.

