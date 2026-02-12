Galatasaray - Juventus maçının öncelikli biletleri satışta

Abone ol: Google News

Galatasaray'ın Juventus'u ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçının öncelikli biletleri satışa sunuldu.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 19:27
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri satışa sunuldu.
  • Biletler GSPlus Premium Üyeleri ve GS Para Kart sahiplerine öncelikli olarak satılmaktadır.
  • Fiyatlar 2 bin liradan başlayıp 42 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre karşılaşmanın biletleri, GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Biletler, yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine Passo Mobil uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa çıkacak.

MÜCADELENİN BİLET FİYATLARI

Premium: 42 bin 500 lira

Delux: 40 bin lira

Lux: 38 bin lira

Classic: 35 bin lira

1. Kategori: 26 bin lira

2. Kategori: 24 bin lira

3. Kategori: 22 bin lira

4. Kategori: 20 bin lira

5. Kategori: 18 bin lira

6. Kategori: 16 bin lira

7. Kategori: 15 bin lira

8. Kategori: 10 bin lira

9. Kategori: 8 bin lira

10. Kategori: 2 bin 250 lira

11. Kategori: 2 bin lira

