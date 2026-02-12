Galatasaray - Juventus maçının öncelikli biletleri satışta

- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maçın öncelikli biletleri satışa sunuldu.
- Biletler GSPlus Premium Üyeleri ve GS Para Kart sahiplerine öncelikli olarak satılmaktadır.
- Fiyatlar 2 bin liradan başlayıp 42 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre karşılaşmanın biletleri, GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.
Biletler, yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine Passo Mobil uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa çıkacak.
MÜCADELENİN BİLET FİYATLARI
Premium: 42 bin 500 lira
Delux: 40 bin lira
Lux: 38 bin lira
Classic: 35 bin lira
1. Kategori: 26 bin lira
2. Kategori: 24 bin lira
3. Kategori: 22 bin lira
4. Kategori: 20 bin lira
5. Kategori: 18 bin lira
6. Kategori: 16 bin lira
7. Kategori: 15 bin lira
8. Kategori: 10 bin lira
9. Kategori: 8 bin lira
10. Kategori: 2 bin 250 lira
11. Kategori: 2 bin lira