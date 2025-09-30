Abone ol: Google News

Galatasaray taraftarı, Filistin'e desteğini sürdürdü

Galatasaraylı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 22:24
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı.

Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

DESTEK SÜRDÜ

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

