Abone ol: Google News

Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Bodo/Glimt maçında Barış Alper Yılmaz'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 21:25
Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a tepki!
  • Galatasaray taraftarları, Bodo/Glimt maçında Barış Alper Yılmaz'ı protesto etti.
  • Oyuncu, müsabakanın ikinci yarısında yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.
  • Taraftarlar, bu esnada Barış Alper'e ıslıklarla tepki gösterdi.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Norveç takımı Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı protesto etti.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçına ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.

Galatasaraylı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Barış Alper'e ıslıklarla tepki gösterdi.

Eshspor Haberleri