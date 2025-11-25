Galatasaray'da Yusuf Demir kadroya alınmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i Union Saint-Gilloise maçında kadroya almadı.

Gençlerbirliği müsabakasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Yusuf, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı.

Etkisiz bir performans sergileyen ve taraftarın tepkisini çeken 22 yaşındaki Yusuf, Union Saint-Gilloise karşısında kadroya giremedi.

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili ayrılık haberleri gündeme gelmişti.

Sarı-kırmızılılarda Union Saint-Gilloise maçında yedek kulübesinde ağırlıklı olarak altyapıdan genç oyuncular yer alırken Yusuf'un bu maçta kadroya girememesi ayrılık iddialarını da güçlendirdi.

YEDEKLERDE 6 GENÇ OYUNCU

Teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise mücadelesinin kadrosuna 6 genç futbolcuyu aldı.

Sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı.