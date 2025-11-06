Abone ol: Google News

Galatasaray'dan 12 yıl sonra Avrupa'da art arda 3 galibiyet

Galatasaray, Ajax maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl sonra üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 01:16
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
  • Bu başarı, sarı-kırmızılıların 12 yıl sonra ilk kez Avrupa'da böyle bir seriyi yakaladığı anlamına geliyor.
  • Galatasaray, 2012-2013 sezonundaki performansını tekrarlamış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sezona Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 kaybederek kötü başlayan sarı-kırmızılılar daha sonra Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorla yendi.

Galatasaray, Ajax'ı devirerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

YILLAR SONRA 3'TE 3

Sarı-kırmızılılar, böylece 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki başarısını tekrarladı.

Galatasaray söz konusu sezonda CFR Cluj, Manchester United ve Braga ile oynadığı grubun son 3 müsabakasından galip ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, 5 Aralık 2012 tarihinde Braga'yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini almıştı.

