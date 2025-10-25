Abone ol: Google News

Galatasaray'dan "Hoparlörden ıslık" iddialarına cevap!

Galatasaray'ın medya sorumlusu Coşkun Gülbahar, "Hoparlörden ıslık" iddialarına yanıt verdi. Gülbahar, "Elbette ses sadece taraftarlardan geliyor" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 10:36
  • Galatasaray, Bodo/Glimt maçında hoparlörden ıslık sesleri kullanıldığı iddialarına yanıt verdi.
  • Medya sorumlusu Coşkun Gülbahar, yoğun ıslık sesinin yalnızca taraftarlardan geldiğini belirtti.
  • İddialar, Galatasaray cephesince sert bir şekilde reddedildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarın oluşturduğu atmosfer gündem oldu.

"HOPARLÖRDEN ISLIK" İDDİASI

Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, yaşadıklarını anlatırken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki yoğun ıslık sesinde hoparlörden de destek olduğunu öne sürdü.

GALATASARAY'DAN YANIT

Galatasaray cephesinden ise iddialara sert yanıt geldi.

Kulübün medya sorumlusu Coşkun Gülbahar, Dagbladet gazetesine konuştu.

Coşkun Gülbahar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Elbette ses sadece taraftarlardan geliyor. Bu ilk kez stadyumumuza geliyorsanız şaşırmanız normal. Galatasaray’ın evi her zaman böyle, özellikle Avrupa maçlarında. Üç hafta önce Liverpool’a karşı da aynı gürültü vardı. Türk halkının tutkusu böyledir.

