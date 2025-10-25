Galatasaray'dan "Hoparlörden ıslık" iddialarına cevap!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarın oluşturduğu atmosfer gündem oldu.

"HOPARLÖRDEN ISLIK" İDDİASI

Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, yaşadıklarını anlatırken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki yoğun ıslık sesinde hoparlörden de destek olduğunu öne sürdü.

GALATASARAY'DAN YANIT

Galatasaray cephesinden ise iddialara sert yanıt geldi.

Kulübün medya sorumlusu Coşkun Gülbahar, Dagbladet gazetesine konuştu.

Coşkun Gülbahar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Elbette ses sadece taraftarlardan geliyor. Bu ilk kez stadyumumuza geliyorsanız şaşırmanız normal. Galatasaray’ın evi her zaman böyle, özellikle Avrupa maçlarında. Üç hafta önce Liverpool’a karşı da aynı gürültü vardı. Türk halkının tutkusu böyledir.