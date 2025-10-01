Galatasaray'dan Liverpool'a gönderme

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’nci haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.

"BURADAN ÇIKIŞ YOK"

Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından, "Burası Ali Sami Yen. Buradan çıkış yok." paylaşımında bulundu.

2005 YILINA GÖNDERME

Galatasaray, daha sonra ise Liverpool'un 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Milan'ı tarihi bir geri dönüşle yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılılar, "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'tir." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı

Galatasaray'ın bu paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.