Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti

AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Inter, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs’ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogy üstlendi.

PSG, 5 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf PSG oldu. Fransız ekibi 12’nci dakikada Hakimi ve 20’nci dakikada Doue’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda etkili oyununa devam eden PSG, 63’üncü dakikada Doue, 73’üncü dakikada Kvaratskhelia ve 86’ncı dakikada Mayulu’nun golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

PSG’NİN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI

Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Luis Enrique, takımı iki kez lig şampiyonu yapma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda eden Enrique ve öğrencileri, ikinci yılda Kupa 1’i kazanmayı başardı.

70 DAKİKA OYNADI

İtalyan ekibi Inter’de karşılaşmaya 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 70 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli oyuncu, 70’nci dakikada yerini Asllani’ye bıraktı.

İKİNCİ FİNALİNİ DE KAYBETTİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.