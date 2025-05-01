Hakan Çalhanoğlu'ndan taraftarına çağrı

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

Maça hızlı başlayan Inter, henüz 30'uncu saniyede Marcus Thuram'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

21'inci dakikada ise Denzel Dumfries, farkı 2 yaptı: 0-2.

Barcelona, Inter'in gollerine 24'üncü dakikada Lamine Yamal ve 38'inci dakikada Ferran Torres ile cevap vererek soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

63'üncü dakikada Denzel Dumfries'in golüyle Inter bir kez daha öne geçti: 2-3.

65'inci dakikada Raphinha'nın sert şutunda Yan Sommer'e çarpan topla golü bulan Barcelona skoru 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

HAKAN ASİST YAPTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 3'üncü golünde asist yaparken, 71 dakika sahada kaldı.

RÖVANŞ INTER'İN SAHASINDA

Bu maçın rövanşı 6 Mayıs Salı günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.

HAKAN'DAN PAYLAŞIM

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından taraftarına çağrıda bulundu.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftaya evimizdeyiz. Stadda veya evde nerde olurlarsa olsunlar tüm taraftarlarımızla bütünleşip hep beraber mücadelemizi ortaya koyacağız. Forza Inter." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun paylaşımı taraftarından büyük ilgi görürken kısa sürede 150 binin üzerinde beğeni aldı.

BU SEZON 42 MAÇA ÇIKTI

Inter'de bu sezon 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.