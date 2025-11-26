Hasan Şaş'tan, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının hakemine ağır eleştiriler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.

Sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden Hasan Şaş, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçıyla ilgili SporON Youtube kanalında yorumlar yaptı.

Şaş, maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'e ağır eleştirilerde bulundu.

"SEN ŞEREF YOKSUNU HAKEMSİN"

Şaş, maçın hakemi hakkında şunları dedi:

Ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum, nasıl yetiştiğini de bilmiyorum ama maçın hakemi Jose Maria Sanchez'in bir zeka özürlüğü olduğu çok ortada. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, geliyor kendini saha içerisine atıyor, o oyuncuya sarı kart göstermiyor. Mac Allister diye bir oyuncu var. Barış Alper Yılmaz'a altı tane net net faul yapıyor. Bir futbolcu bir saha içerisinde altı tane faul ile oynuyorsa bir sarı kart görür. Sen Arda gibi genç oyuncu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan Çakır'ın ayağına basan santrfor Promise'yi niye ikinci sarı karttan oyundan atamadın? Sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunu hakemsin. Sen bugünkü yönetiminle bu maçı katletmişsindir.

"SEZON BAŞINDAN BERİ SÖYLEDİM"

Şaş, maç hakkında şu sözleri sarf etti:

Ben sezon başından beri dedim ki Şampiyonlar Ligi ve lig ve milli takımlar devam ederken size stoper lazım, sol bek lazım, orta saha lazım, santrfor lazım. Galatasaray'ın Yunus'la, Barış'la, Osimhen'le yaptığı presin ne kadar önemli olduğu bir güne geldik mi?

"JAKOBS BİR VAR, BİR YOK"

Ismail Jakobs ile ilgili olarak Hasan Şaş, şu ifadeleri kullandı:

Ya Jakobs geçen seneden beri bir var, bir yok. Ya uyanamadınız mı? Bu takımın bir sol bek ihtiyacı olduğuna uyanamadınız mı? İlkay Gündoğan 35 yaşında sakatlanabileceği tahminini yapamadınız mı? Gabriel Sara'dan bir 8 numara olmayacağını, Sara'nın daha çok 8.5, 9, 9.5'a yakın 10 numaralarda oynayıp, fazla fiziksel olarak orta sahaya katkı vereceğini, vermeyeceğini düşünemediniz mi?

"40 DEFA SÖYLEYECEĞİM"

Hasan Şaş, sözlerine şöyle devam etti:

Ben bir daha, bir kez daha, 10 defa, 20 defa, 40 defa söyleyeceğim. 8 numara! Ya İlkay'la ilgili değil, Sara'nın kötü futbolcu olmasıyla ilgili değil dediğim. Şampiyonlar Ligi'nde Lemina, Torreira üstü bir 8 numara ihtiyacın var. Okan Buruk'tan örnek vereyim, alırdı, dönerdi, oraya verirdi, basardı, tekrar giderdi, 120 dakika koşardı. Çünkü böyle mücadeleli maçlarda sizi bu oyuncular götürüyor. Ya PSG'ye bir bakın. 3 tane dünya yıldızını gönderdi, sadece koşan oyunculardan takım kuruldu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bu örnek de mi görülmüyor?

"ICARDI'NİN FİT OLMASI LAZIMDI"

Mauro Icardi'nin fit olması gerektiğini söyleyen Şaş, şöyle konuştu: