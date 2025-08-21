İrfan Can Eğribayat: Bence iyi oynadık

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Benfica maçı 10 kişi tamamladı.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

"BENCE İYİ OYNADIK"

Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini ifade eden İrfan Can Eğribayat, şunları dedi:

Bence iyi oynadık. Benfica, kaliteli ayaklara sahip bir takım. İki takım da biraz kontrollü oynadı çünkü rövanş var. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı da kurduk ama golü bulamadık. İkinci maça kazanmaya gideceğiz. Çok iyi bir rakip. Biz de bugün iyi oynadık, savunmada iyi durduk özellikle. Kazansak çok daha güzel olurdu ama maalesef olmadı ve ikinci maça bakacağız.