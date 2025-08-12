İrfan Can Eğribayat: Her şerde bir hayır vardır

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Feyenoord karşısında aldıkları 5-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR"

Turu geçmeleri hakkında görüşlerini dile getiren İrfan Can Eğribayat şunları söyledi:

"İlk maçta maalesef kaybettik ama kendi aramızda konuştuk ve ilk maçtaki gibi oynarsak turu geçebileceğimizi biliyorduk. Taraftarımız inanılmazdı. Saçma bir gol yedik. Ama her şerde bir hayır vardır. O golden sonra müthiş bir geri dönüş yaptık. İkinci yarıya çıkarken, "Maç yeniden başlıyor." dedik. Gerekeni yapalım diye konuştuk aramızda. İkinci yarıda da iyi bir oyun ortaya koyduk. 4-1'den sonra bir rahatlama oldu, yorgunluk da oldu. Yolculuk da zor geçmişti ama turu geçtiğimiz için mutluyuz."