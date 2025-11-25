Ismail Jakobs, stattan ayak bileği sargılı ayrıldı!

- Ismail Jakobs, Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçında 53. dakikada oyundan çıktı.
- Maç sonunda sağ ayak bileği sargılı olarak stattan ayrıldı.
- Sakatlığının durumu yapılacak tetkiklerle belirlenecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ye 1-0 mağlup oldu.
Sakatlık ve cezalardan dolayı geniş kadroda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği 53. dakikada geldi.
AYAK BİLEĞİ SARGILI ŞEKİLDE AYRILDI
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yerini Arda Ünyay’a bıraktı. Mücadele sonrası Jakobs, stattan sağ ayak bileği sargılı halde ayrıldı.
TETKİKLER YAPILACAK
26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili durumun yapılacak tetkikler sonrasında belli olacağı belirtildi.