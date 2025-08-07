Jose Mourinho: Cehenneme hoş geldiniz!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"2. YARI STAT SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ"

"Oyuna müdahalede zorlanıyor mu, kulübenin zenginliği açısından düşüncesi nedir?" sorusuna cevap veren Jose Mourinho, şunları dedi:

Sorunuza farklı bir şekilde cevap vereyim. Oyuncularım, çok iyi performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar dışında takımın performansından dolayı mutluyum. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Oyunu çok iyi domine ettik. Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama Cenk ve Jhon dışında kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir.

"HAKEM BUGÜN HARİKAYDI"

Maçın hakemi ile ilgili görüşlerini belirten deneyimli hoca, şu ifadeleri kullandı:

Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür ama hakem bugün harikaydı. Maçın kontrolünü elde etmek için kartlarına başvurmadı. Çok üst düzey bir hakem performansı vardı.

"SADECE SKRINIAR İLE GÖRÜŞTÜM"

Transfer döneminde yalnızca Milan Skriniar ile görüştüğünü söyleyen Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir.

"ÜZÜNTÜ DE VAR ÖZ GÜVEN DE"

Kadıköy'de oynanacak rövanş ile ilgili de konuşan Mourinho, şunları dedi:

Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Gelecek hafta kendi evimizde, bugün rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz.

"SAVAŞI KAYBETMEDİK"

Açıklamalarına devam eden Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum.

"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"

Portekizli hoca son olarak, şu sözleri sarf etti: