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Şampiyonlar Ligi



Jose Mourinho, Edin Terzic'i sarılarak teselli etti

Jose Mourinho, Edin Terzic'i sarılarak teselli etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Borussia Dortmund'un hocası Edin Terzic'i sarılarak teselli etti.