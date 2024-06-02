Jose Mourinho, Edin Terzic'i sarılarak teselli etti

ensonhaber.com
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol devi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen Real Madrid, 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
Müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, 15. kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.
Mourinho, Terzic'i teselli etti
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Borussia Dortmund'un hocası Edin Terzic'i sarılarak teselli etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış