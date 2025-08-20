Jose Mourinho, erkenden soyunma odasına gitti

UEFA Şampiyonlar ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho çarpıcı bir harekete imza attı.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın 44. dakikasında Mourinho, Jhon Duran'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonun ardından soyunma odasına gitti.

GÖZTEPE MAÇINDA DA YAPMIŞTI

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaştıkları karşılaşmada da Portekizli teknik adam tepki olarak ilk yarı sona ermeden soyunma odasına gitmişti.