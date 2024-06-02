Jose Mourinho'dan Jude Bellingham'a: Come to Fenerbahçe! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Jude Bellingham'a sarı-lacivertli takıma transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

ensonhaber.com

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere’nin Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Sloven hakem Slavko Vincic’in düdük çaldığı mücadele, TSİ 22.00’de başladı.

İlk yarıda gol olmadı

Mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklar gerçekleştiren takım Dortmund oldu.

Sarı-siyahlıların 23. dakikada yakalandığı pozisyonda Füllkrug’un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı, devreye beraberlikle girildi.

Real Madrid, iki golle 15. kupasına kavuştu

İkinci yarının başlarında da Alman ekibi etkisini sürdürse de Real Madrid, 74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Eflatun-beyazlılar 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior’un ayağından bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı.

Madrid ekibi, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü.

6’sı Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere İspanyol ekibi, 9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

Mourinho'dan Bellingham'a çağrı

Fenerbahçe taraftarları ve Türk futbolseverler müsabakada saha dışına da odağını kaydırdı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve imza töreni düzenlenecek olan Jose Mourinho, dev maçı yorumcu olarak takip etti.

Mourinho'nun geceye damga vuran hareketi ise Jude Bellingham ile arasında yaşandı.

Portekizli teknik direktör, Bellingham'a Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

"Bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi"

Real Madrid'in İngiliz yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Mourinho ile karşılaştı.

Bellingham'ın dünyaca ünlü teknik adamdan bir fotoğraf talebi olduğu görüldü.

Mourinho ve Bellingham'ın annesi kameralara poz verirken yansıdı. Yıldız futbolcu, yaşanan olaya dair şu ifadeleri kullandı:

Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi.

"Come to Fenerbahçe"

Öte yandan Mourinho ile orta saha oyuncusu arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk sonrası röportaj veren Jude Bellingham'a, "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi.

Portekizli çalıştırıcının, İngiliz yıldıza "Come to Fenerbahçe" çağrısında da bulunduğu aktarıldı.