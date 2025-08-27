Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Azerbaycan takımı Karabağ ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, sahasında 3-2 kaybetmiş olmasına rağmen skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi başardı.

5 GOL ÇIKTI

Azerbaycan temsilcisinin golleri 25. dakikada Livramento Andrade ve 45. dakikada Abdellah Zoubir'den geldi.

Macar ekibinin gollerini ise 12. dakikada Lenny Joseph, 55. dakikada penaltıdan Barnabas Varga ve 81. dakikada Alex Toth attı.

2. KEZ DEVLER LİGİ'NDELER

Karabağ, tarihinde 2.kez Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasında yer alacak.

Bu sonuçla birlikte Ferencvaros ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.