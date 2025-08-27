Abone ol: Google News

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gol

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından sevinmedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 22:41
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gol

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Portekiz takımı Benfica ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İlk maçı golsüz eşitlikle sona eren maçın rövanşı Luz Stadı'nda oynandı.

Benfica, müsabakanın 35. dakikasında 1-0 öne geçti.

GOL KEREM'DEN

Benfica'nın hızlı geliştirdiği atakta Barreiro, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu.

Ceza sahası içerisinden net bir vuruş yapan Kerem, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

SEVİNMEDİ

Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.

Eshspor Haberleri