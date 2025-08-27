Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gol

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Portekiz takımı Benfica ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
İlk maçı golsüz eşitlikle sona eren maçın rövanşı Luz Stadı'nda oynandı.
Benfica, müsabakanın 35. dakikasında 1-0 öne geçti.
GOL KEREM'DEN
Benfica'nın hızlı geliştirdiği atakta Barreiro, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu.
Ceza sahası içerisinden net bir vuruş yapan Kerem, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.
SEVİNMEDİ
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.