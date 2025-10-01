Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Kazakistan'ın Almaty şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Kazak ekibi Kairat, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

Konuk ekip, 25. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçerken, 52. ve 73. dakikada aynı oyuncuyla farkı üçe çıkardı.

Maçın 83. dakikasında Eduardo Camavinga ve 90+3'de Brahim Diaz ile iki gol daha bulan Real Madrid, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

ARDA ASİST YAPTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, Mbappe'nin attığı üçüncü golün pasını verdi.

Real Madrid 6 puanla 2. sıraya yükselirken Kairat ise 0 puanla son sırada yer aldı.

"ARAMIZDA HARİKA BİR İLİŞKİ VAR"

Yıldız futbolcu Mbappe, maçın ardından milli oyuncu Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'den övgüyle bahseden Mbappe, şunları dedi:

Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olduğu için mutluyuz.

"KALE ÖNÜNDE DAHA ETKİLİ OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da konuşan Fransız yıldız, şu açıklamayı yaptı: