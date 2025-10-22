Leroy Sane'den taraftara mesaj

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN OYUNDU"

Sane, bireysel skor katkısı olmasa da takım performansından memnun olduğunu vurguladı:

Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum.