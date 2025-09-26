Liverpool'dan Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti.

Merseyside ekibi, İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Southampton maçında sakatlanan Giovanni Leoni yerine Federico Chiesa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

UEFA KURAL DEĞİŞTİRMİŞTİ

UEFA, Avrupa kupalarında oyuncu değişikliğe ile ilgili geçtiğimiz haftalarda kural değişikliğine gitmişti.

Yapılan açıklamada "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı" denilmişti.

RAKİBİ GALATASARAY

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşma 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak.