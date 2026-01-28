Manchester City - Galatasaray maçının ilk 11'leri

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maç, TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
- Galatasaray, ligde 10 puanla 17. sırada, Manchester City ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.
Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.
Müsabaka TRT 1'den ve Tabii platformundan yayınlanacak.
DEVLER LİGİ'NDE SON DURUMLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı.
Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.
Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.
İLK 11'LER