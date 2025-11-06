Mario Lemina: Galatasaray'ın felsefesi tüm maçları kazanmak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray'dan Mario Lemina açıklamalarda bulundu."

"TÜM MAÇLARI TEK TEK OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ"

Gabonlu yıldız, "9 puan ne hayal ettiriyor Şampiyonlar Ligi'nde?" sorusunuza üzerine, "Şu anda çok mutluyuz. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Tüm maçları tek tek oynayıp kazanmak istiyoruz. Galatasaray'ın felsefesi bu. En sonunda bu hikayenin nereye varacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Devler Ligi'ne kötü başladıklarını belirten Lemina, "Kötü başladık Frankfurt'ta. Bunun belirli sonuçları oldu. Daha fazla birlikte çalışmamız gerektiğinin farkına vardık. Bunun üzerine giderek yeni bir seri yakaladık." ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİMİZ BURAYI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK"

Önceki Galatasaray dönemi hakkında konuşan Lemina, "Galatasaray'dan ayrıldığımda kötü bir Şampiyonlar Ligi macerası geçmişti. Benim için zor bir süreç geçmişti. Şimdi hikayenin iyi tarafına yakınım ve umarım bunu en iyi şekilde sonuçlandıracağız." dedi.

Hayallerinin Şampiyonlar Ligi'ni en iyi şekilde tamamlamak olduğunu dile getiren Lemina "Gittiğimde covid dönemiydi ve şampiyon olamadık. Geçen sene şampiyon olduk ve kupayı aldık. Bu sene hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde iyi gidiyoruz. Hayallerimiz burayı en iyi şekilde tamamlamak." şeklinde konuştu.