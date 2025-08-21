Milan Skriniar: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica'yı konuk etti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Milan Skriniar, Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Şans yaratma konusunda zorluk yaşadıklarına dikkat çeken Skriniar, şu şekilde konuştu:

İyi oynadığımızı düşünüyorum. Benfica, topla iyi oynayabilen bir takım ama biz defansif olarak işimizi iyi yaptık. Tehlikeli bir pozisyon vermedik rakibe ama toplu oyunda daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha iyisini yapabilirdik. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Göztepe ve bu maçta rakip 10 kişi kaldık ancak şans yaratma konusu sorun yaşadık. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.