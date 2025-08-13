Nelson Semedo: Benfica karşılaşmasına hazırım

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM AMA FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ OLABİLİRİM"

Yeni transferlerden olan Semedo, takımın oyun planına kısa sürede adapte olduğunu vurguladı.

"Bizler profesyonel oyuncularız. Hocamız hangi sistemde oynamamızı isterse ona en iyi şekilde adapte olmak zorundayız. Bu takımda da bunu sahaya yansıtabilecek kalite fazlasıyla var" diyen tecrübeli savunmacı, fiziksel durumu hakkında da konuştu:

"Kendimi iyi hissediyorum ama fiziksel olarak daha iyi olabilirim. Zamanla en üst seviyeye çıkacağım."

"FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTEDİM"

Fenerbahçe'de olmaktan memnun olduğunu belirten Semedo, kulüpteki ortamdan oldukça etkilendiğini söyledi:

"Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi karşılandım. Takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları çok yardımcı oldu. Ayrıca Portekizce konuşan birçok oyuncunun olması da adaptasyonumu kolaylaştırdı. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istedim ve burada olduğum için mutluyum."

"BENFICA ESKİ TAKIMIM AMA F.BAHÇE İÇİN HAZIRIM"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi Benfica hakkında da değerlendirmelerde bulunan Semedo, eski takımına karşı mücadele etmenin kendisi için özel olacağını dile getirdi: