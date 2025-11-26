Okan Buruk ve Günay Güvenç'in maç sonu görüntüsü gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken, Belçika ekibi puanını 6’ya yükseltti.

Maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı.

TEPKİ VERMEDEN YÜRÜDÜ

Sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, kendisine bir şeyler söyleyen teknik direktör Okan Buruk'u görmezden geldi.

Maç sonrası oluşan görüntülerde Okan Buruk'un Günay'a dönerek birkaç cümle söylediği, ancak tecrübeli kalecinin hiçbir tepki vermeden yürümeye devam ettiği görüldü.

Bu an, taraftarlar arasında "Günay hocayı duymazdan mı geldi?" yorumlarına neden oldu.

GÖRÜNTÜ MERAK KONUSU

Galatasaray camiasında, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyet sonrası tansiyon yükselmişken yaşanan bu iletişim kopukluğu dikkat çekti.

Günay Güvenç'in davranışının bilinçli mi yoksa maç stresinin etkisiyle mi gerçekleştiği merak konusu oldu.