Ousseynou Niang: Fenerbahçe daha zordu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken, Belçika ekibi puanını 6’ya yükseltti.

Union Saint-Gilloise forması giyen Ousseynou Niang, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçın ardından stadyumda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

"BENİM İÇİN FENERBAHÇE"

Niang, "Fenerbahçe mi daha zordu Galatasaray mı?" sorusunun ardından, "Benim için Fenerbahçe." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE, 3 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI

Union Saint Gilloise, Fenerbahçe ile tarihinde 3 kez karşılaştı. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimizle kozlarını paylaşan Belçika takımı, ilk maçta evinde 3-0 yenilmişti.

Union, rövanşta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etmişti.

Geçtiğimiz sezon ise Union ile Fenerbahçe, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde rakip oldu.

Lig aşamasında oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, evinde Belçika takımın 2-1'lik skorla devirmişti.

90 DAKİKA OYNADI

Galatasaray karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Niang, 90. dakikada oyundan çıktı.

BU SEZON NE YAPTI?

Union Saint-Gilloise forması altında bu sezon toplamda 20 çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.