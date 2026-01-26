Pep Guardiola: Galatasaray'ı yenmek zorundayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta mücadelesinde İngiliz devi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabaka, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇINDA TARAFTARLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Guardiola, karşılaşmada taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurgulayarak, "Galatasaray maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Guehi oynayamaz, Semenyo oynayamaz, Rodri oynayamaz. Nico hazır değil. Savinho hazır değil. Stones hazır değil. Uzun bir liste var ancak umarım tribünlerimiz bize güç verir." ifadelerini kullandı.

"İLK 8 İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinen Guardiola "Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz. Geçen sezon Club Brugge ile oynuyorduk ve kaybetseydik eleniyorduk. Bu kez bu olmayacak. Elbette ilk 8 içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'I YENMEK ZORUNDAYIZ"

İspanyol teknik adam, "Galatasaray'ı yenmek zorundayız ve neler olacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUAN DURUMU