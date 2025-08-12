Abone ol: Google News

Robin van Persie'nin üzüntüsü gündem oldu

Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu'nda elenen Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie'nin maç sonu üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

12.08.2025 22:41


UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord’u 5-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi.

ÜZGÜN ANLARI GÜNDEMDE

Maçın son anlarında ise Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, ekranlara geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı çalıştırıcının 5-2'lik skor karşısındaki üzüntüsü görüntülendi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞAMIŞTI

Sosyal medyada bu anlar gündem yaratırken, kullanıcılar Persie'nin ilk maçtaki sevincini ti'ye aldı.

Robin van Persie, 2-1 kazandıkları ilk maçın son dakikasında gelen gol sonrasında büyük bir sevinç yaşamıştı.

