Robin van Persie'nin üzüntüsü gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord’u 5-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi.
ÜZGÜN ANLARI GÜNDEMDE
Maçın son anlarında ise Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, ekranlara geldi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı çalıştırıcının 5-2'lik skor karşısındaki üzüntüsü görüntülendi.
(Görüntüler TV8'den alınmıştır.)
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞAMIŞTI
Sosyal medyada bu anlar gündem yaratırken, kullanıcılar Persie'nin ilk maçtaki sevincini ti'ye aldı.
Robin van Persie, 2-1 kazandıkları ilk maçın son dakikasında gelen gol sonrasında büyük bir sevinç yaşamıştı.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)