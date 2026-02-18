Sacha Boey'in Juventus'a attığı gol akıllara Wesley Sneijder'i getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'dan rekor bir bedel karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, devre arasında kiralık olarak sarı-kırmızılılara geri döndü.

Dün akşam ise Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta Fransız yıldız, 83. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna girdi.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Boey, üç dakika sonra ise Galatasaray'ın beşinci golüne imza attı.

Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boey, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Boey'in attığı golden yansıyan fotoğraf karesi ise akıllara 2013'te Wesley Sneijder'in yine Juventus'a attığı golü getirdi.

ATANLAR FARKLI, YİYEN TAKIM TAKIM AYNI...

Galatasaray da Boey'in golünün ardından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşıma, "Anıları canlandıran sahne… Sneijder-Boey" notu düşüldü