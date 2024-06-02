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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri Dani Carvajal ve Vinicius Junior kaydetti.

Karşılaşmanın 87. dakikasında gelişen Borussia Dortmund atağında Fullkrug topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Kulüp tarihinde 15. kez

Devler Ligi finalinde Borussia Dortmund'u mağlup eden Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, süre bulamadı.

19 yaşındaki Arda, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.

"Arda'ya çok seviniyorum ama tabii ben üzüldüm"

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Real Madrid'e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali sonrası TRT Spor'a konuştu.

Milli futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Bize göre iyi bir sonuç değil. İlk yarı ve ikinci yarıda golleri atsaydık herhalde başka bir sonuç olurdu. O yüzden üzgünüz. Real Madrid'e tebrikler. Benim için çok zor oldu. Arda Güler'e de tebrikler. Ona çok seviniyorum ama tabii ben üzüldüm. Artık milli takıma bakacağız.